В Госдуме прокомментировали идею введения продуктовых карточек

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В настоящее время в России нет необходимости для введения продовольственных карточек, так как пока правительство делает достаточно для поддержки россиян. Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

По его словам, информация о том, что гражданин потерял работу, уже в течение двух дней передается в органы Пенсионного фонда и центра занятости.

В дальнейшем россиянин получает пособие по безработице, которое не может быть ниже прожиточного минимума.

Тарасенко также добавил, что введение данных карточек — это серьезное и масштабное мероприятие, которое будет довольно сложно осуществить.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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