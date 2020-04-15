МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на нефть из-за пандемии
close
Спрос на энергоносители сократится в 2020 году на 9,3 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По прогнозам агентства, даже если ограничения на передвижение, связанные с коронавирусом, будут сняты во второй половине 2020 года, все же спрос на нефть снизится на 9,3 млн по сравнению с прошлым годом.
Как отметили в МЭА, это первая за 10 лет остановка роста спроса на энергоносители.
На этом фоне, как заявили в агентстве, существенно сократится объем переработки нефти: на 7,6 млн баррелей в сутки, а в годовом выражении — примерно на 74,3 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России зафиксировали снижение цен на бензин
— Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель