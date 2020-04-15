МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на нефть из-за пандемии

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Спрос на энергоносители сократится в 2020 году на 9,3 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По прогнозам агентства, даже если ограничения на передвижение, связанные с коронавирусом, будут сняты во второй половине 2020 года, все же спрос на нефть снизится на 9,3 млн по сравнению с прошлым годом.

Как отметили в МЭА, это первая за 10 лет остановка роста спроса на энергоносители.

На этом фоне, как заявили в агентстве, существенно сократится объем переработки нефти: на 7,6 млн баррелей в сутки, а в годовом выражении — примерно на 74,3 млн.

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