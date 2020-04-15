МСП Банк одобрил первые 100 кредитов под 0% для сохранения занятости среди субъектов МСП

С момента запуска беспроцентного кредитования 1 апреля 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил 127 кредитов на общую сумму около 400 млн рублей по ставке 0%. Благодаря финансовой поддержке банка зарплатами будут обеспечены более 3,5 тысяч работников. Среди компаний, получивших финансовую поддержку, есть как действующие, так и новые клиенты банка. В работе находятся более 200 новых заявок на сумму свыше 700 млн рублей.

На кредиты по ставке 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов МСП и ведущие деятельность в одной из девяти отраслей, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса.

Кроме того, предпринимателям из пострадавших отраслей банк готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы – за этой возможностью обратились уже 95 заемщиков.

Среди компаний, получивших беспроцентные кредиты МСП Банка, большую часть составляют пассажирские и грузоперевозки, представители сферы туризма и индустрии красоты. Например, в Пермском крае банк поддержал семейный бизнес пассажирских перевозок, в Амурском крае – туристическое агентство, а в Удмуртской Республике – отель в Нечкинском Национальном парке-заповеднике.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил: «Кредит под 0% на зарплату – реальный инструмент для поддержки бизнеса, рабочих мест. Важно дать возможность компаниям сохранить свои коллективы. Сейчас важно банкам и бизнес-объединениям, регионам оперативно и качественно довести информацию до каждого предпринимателя о том, как и где получить эту поддержку».

Для запуска кредитного продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подчеркнул: «Эта мера направлена на поддержку предпринимателей, которые сейчас сталкиваются с непростой ситуацией, связанной со сжатием спроса. Важно, чтобы этот инструмент показал свою эффективность, и кредитные ресурсы сработали на поддержание занятости и сохранение трудовых коллективов».