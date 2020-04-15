Еврокомиссия: карантин обошелся ЕС в €3 трлн

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Карантинные меры, введенные странами Евросоюза из-за распространения коронавируса, принесли убытки европейской экономике на сумму более €3 трлн, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Эти меры стоят уже почти 3 триллиона евро по всему Евросоюзу», — сказала она.

Ранее министрам финансов стран Евросоюза удалось согласовать антикризисный план по спасению экономики ЕС. На стабилизацию ситуации на фоне пандемии коронавируса будет выделена рекордная сумма в €500. Из них €300 млрд пойдут на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса.

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