Еврокомиссия: карантин обошелся ЕС в €3 трлн
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Карантинные меры, введенные странами Евросоюза из-за распространения коронавируса, принесли убытки европейской экономике на сумму более €3 трлн, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Эти меры стоят уже почти 3 триллиона евро по всему Евросоюзу», — сказала она.
Ранее министрам финансов стран Евросоюза удалось согласовать антикризисный план по спасению экономики ЕС. На стабилизацию ситуации на фоне пандемии коронавируса будет выделена рекордная сумма в €500. Из них €300 млрд пойдут на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса.
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