Букмекеров исключили из приоритетного списка господдержки
Минэкономразвития исключило из перечня системообразующих предприятий букмекерские конторы. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих предприятий.
В Минэкономразвития отметили, что список господдержки был сформирован ФНС исходя из разработанных в 2015 году критериев отбора. Как уточнили в ведомстве, компания «Фонбет» попала в список на основе заявленных показателей.
«Сфера игорной деятельности была исключена из критериев отбора», — заключили в ведомстве.
Попадание в данный список может стать поводом для получения повышенной финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса.
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