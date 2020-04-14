Александр Мамут погасил кредит банка «Траст» на 62 млн евро

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Александр Мамут на пленарной дискуссии «Культура для образования или образование для... Александр Мамут на пленарной дискуссии «Культура для образования или образование для...
Александр Мамут на пленарной дискуссии «Культура для образования или образование для...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Александр Мамут полностью погасил долг перед банком непрофильных активов «Траст» в рамках реструктурированного ранее кредита.

Отмечается, что банк получил порядка 62 млн евро.

«Траст» договорился с Мамутом о реструктуризации кредита на сумму около 62 млн евро с условием полного погашения долга до конца апреля 2020 года.

Таким образом, обязательства были полностью исполнены.

В прошлом году Rambler Group, совладельцем которой является Мамут, погасила долг перед «Трастом» на 3,3 млрд руб.

Мамут отметил, что в соответствии с условиями соглашения с «Трастом» и за счёт средств от продажи принадлежавшего ему швейцарского производителя гражданских вертолетов Kopter AG итальянской компании с госучастием Leonardo (бывшая Augusta-Westland), он вернул в банк около 62 млн евро.

«Конечно, время сейчас тяжелейшее, но долг платежом красен», - подчеркнул Мамут.

В свою очередь председатель правления и главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров заметил, что в рамках соглашения была достигнута договоренность о полном, без дисконтов погашении кредита.

«Совместно с заемщиком мы разработали устраивающий обе стороны график выплат. И, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был полностью погашен», — заявил он.

Хабаров также подчеркнул, что и все остальные обязательства перед банком также исполняются.