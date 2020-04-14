Александр Мамут погасил кредит банка «Траст» на 62 млн евро

Александр Мамут полностью погасил долг перед банком непрофильных активов «Траст» в рамках реструктурированного ранее кредита.

Отмечается, что банк получил порядка 62 млн евро.

«Траст» договорился с Мамутом о реструктуризации кредита на сумму около 62 млн евро с условием полного погашения долга до конца апреля 2020 года.

Таким образом, обязательства были полностью исполнены.

В прошлом году Rambler Group, совладельцем которой является Мамут, погасила долг перед «Трастом» на 3,3 млрд руб.

Мамут отметил, что в соответствии с условиями соглашения с «Трастом» и за счёт средств от продажи принадлежавшего ему швейцарского производителя гражданских вертолетов Kopter AG итальянской компании с госучастием Leonardo (бывшая Augusta-Westland), он вернул в банк около 62 млн евро.

«Конечно, время сейчас тяжелейшее, но долг платежом красен», - подчеркнул Мамут.

В свою очередь председатель правления и главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров заметил, что в рамках соглашения была достигнута договоренность о полном, без дисконтов погашении кредита.

«Совместно с заемщиком мы разработали устраивающий обе стороны график выплат. И, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был полностью погашен», — заявил он.

Хабаров также подчеркнул, что и все остальные обязательства перед банком также исполняются.