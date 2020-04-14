Скончался член совета директоров En+ Игорь Ложевский
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В возрасте 63 лет скончался инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский. Об этом сообщает «Интерфакс».
Бизнесмен умер 12 апреля от непродолжительной болезни.
Отмечается, что в совете En+ он был независимым директором.
В 2008-2012 годах Игорь Ложевский занимал пост главного исполнительного директора российского «Дойче банка». В 2012-2014 годах он стал заместителем председателя глобального Deutsche Bank по Восточной Европе.