Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Минобороны получит 2,294 млрд рублей, Росгвардия — 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, Управделами — 194,8 млн рублей.

В России коронавирусом заразились больше 21 тысячи, скончались 170 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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