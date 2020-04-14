Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/13044973/2020-04-09T171859Z_212670729_RC251G91HJFG_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-PNEUMONIA-pic905-895x505-58089.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Минобороны получит 2,294 млрд рублей, Росгвардия — 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, Управделами — 194,8 млн рублей.

В России коронавирусом заразились больше 21 тысячи, скончались 170 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медикам дадут 50 млрд: Мишустин одобрил выплаты за COVID-19

— В Госдуме призвали дать медикам оплачиваемый отпуск после пандемии

— Мишустин подписал ряд поручений Путина по борьбе с COVID-19