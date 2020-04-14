В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета», — сказал глава государства.

В настоящее время дивиденды при выплате физлицам — налоговым резидентам России облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%.

По словам президента, правительство РФ уже выделило на минимизацию негативных последствий эпидемии коронавируса 1,2% ВВП.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.

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