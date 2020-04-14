Путин предложил снизить некоторые пошлины в ЕАЭС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/661/13035661/2020-04-03T142828Z_1553494868_RC22XF9P6R1G_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-PUTIN-pic905-895x505-40624.jpg">

Президент России Владимир Путин предложил снизить или обнулить таможенные пошлины на материалы для значимых отраслей в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС), пишет ТАСС.

«Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул необходимость поддержать сектора экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса.

Встреча лидеров стран Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции. По итогам саммита будет принят совместный документ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страны ЕАЭС выступают против прекращения торговли на фоне пандемии

— Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

— Лукашенко: цена на газ в ЕАЭС должна быть более гибкой в условиях кризиса