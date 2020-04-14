Путин предложил снизить некоторые пошлины в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил снизить или обнулить таможенные пошлины на материалы для значимых отраслей в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС), пишет ТАСС.
«Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей», — сказал Путин.
Также президент подчеркнул необходимость поддержать сектора экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса.
Встреча лидеров стран Евразийского экономического совета проходит в формате видеоконференции. По итогам саммита будет принят совместный документ.
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