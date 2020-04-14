Тарифы на связь в России могут вырасти на 20%

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Рост тарифов на связь в текущем году может превысить прогнозируемые ранее темпы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

Результаты опроса топ-менеджмента телекоммуникационных компаний показали, что 38% респондентов прогнозируют увеличение стоимости связи на 10-15%, 24% респондентов считают, что тарифы увеличатся в цене на 20%. При этом сохранение цен на прежнем уровне допускают лишь 13% опрошенных.

В настоящее время произошло изменение основных рисков в отрасли, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, сейчас большую опасность для операторов представляют общее ухудшение экономической ситуации, рост курса валют и увеличение арендных платежей.

Кроме того, некоторые компании малого и среднего бизнеса уже отказываются от продления контрактов с операторами, отметил Кусков. Он также подчеркнул, что в потребительском сегменте возможен пользователей переход на более дешевые тарифы в целях экономии.

Также на финансовое положение операторов негативно влияет увеличение трафика из-за режима самоизоляции, напомнил гендиректор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров. Он пояснил, что это создает дополнительные затраты на модернизацию сети.

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