Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

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Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

По словам президента компании Джима Уилкеса, Texland обратилась к Вашингтону с просьбой о займе для возможности дать зарплату 73 сотрудникам.

Кроме того, в апреле и мае компания Continental Resources намерена сократить добычу нефти на 30%.

По данным газеты, Parsley Energy остановила работу на 150 скважинах. В компании отметили, что их разработка потеряла рентабельность.

В марте крупнейшие нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, заявили, что они снижают расходы на сумму около $50 млрд.

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