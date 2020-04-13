Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии прибыл в Литву

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Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что в Литву прибыл танкер с норвежской нефтью для Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что грузовое судно пришло в порт города Клайпеда в полдень.

До этого, 26 января, Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии. Тогда в страну поступило около 3,5 тыс. т сырья.

Затем в порт Клайпеды пришли еще несколько танкеров с нефтью от трейдеров для республики.

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