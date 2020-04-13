Российские компании поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи
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Российские компании поддержали сокращение нефтедобычи, согласованное в рамках ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия-1».
«Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению», — сказал Новак.
По словам министра, компании понимают необходимость радикальных решений, чтобы стабилизировать ситуацию.
12 апреля ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.
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