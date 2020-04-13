Определены самые востребованные профессии после окончания пандемии COVID-19

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После окончания пандемии коронавирусной инфекции на рынке труда будут востребованы программисты и люди, которые «работают руками». С таким мнением выступил глава центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут, пишет «Российская газета».

Шкут полагает, что самые популярные профессии в мире, где не будет коронавируса, — менеджеры по продвижению в социальных сетях, программисты, электрики, сантехники и слесари.

«Среднее специальное образование будет очень востребовано», — добавил Шкут.

Также он уверен, что после пандемии появятся и новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. По его мнению, будут очень востребованы специалисты, способные спрогнозировать уровень урожайности.

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