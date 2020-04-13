Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
В России малый и средний бизнес из пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по ним возникнут в следующие шесть месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Глава правительства отметил, что соответствующий проект постановления уже готов.
«Им не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка», — отметил Мишустин.
По его словам, оплату можно будет произвести равными долями в течение года после завершения отсрочки, в ряде случаев -— до конца 2021 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,8 млн.
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