Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

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Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Михаила Иванова.

По его словам, на начало марта в стране производилось около 50 тыс. литров антисептика в сутки, сегодня этот показатель составляет 300 тыс. литров в сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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