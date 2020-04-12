КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА «Новости».
«Произвести единовременные выплаты всем москвичам, включая несовершеннолетних, в размере 20 000 рублей на каждого человека», — говорится в письме.
Также фракция предлагает освободить малый и средний бизнес от региональных налогов.
В России коронавирусом заразились почти 16 тысяч, скончались 130 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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