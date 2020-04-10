В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.
В 31 провинции, включая Анкару и Стамбул, гражданам нельзя будет покидать места проживания в течение 11 и 12 апреля.
Ранее стало известно, что в Турции за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 4 тыс.
В мире на данный момент зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 100 тыс. человек умерли, более 375 тыс. вылечились.
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