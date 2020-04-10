Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что переговоры G20 прошли успешно. Министр призвал проводить мониторинг нефтяного рынка в течение действия сделки ОПЕК+.
Новак уточнил, что в сделке приняли участие 23 страны, срок окончания действия сделки назначен на 1 мая 2022 года.
Министр добавил, что в течение первых двух месяцев ожидается сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Он подчеркнул, что по мере изменения ситуации на нефтяном рынке ОПЕК+ будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.
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