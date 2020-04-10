Эксперт: России на переговорах по сделке ОПЕК+ удалось сбить спесь с саудитов

На переговорах по заключению новой сделки в рамках ОПЕК+ России удалось продемонстрировать достаточно сильную переговорную позицию, и в какой-то степени нам удалось сбить спесь, если можно так сказать, с Саудовской Аравии, заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» профессор МГИМО, программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов.

«Поскольку все предыдущие заявления саудитов основывались на том, что они, во-первых, будут вести отсчет своего снижения с уровня 12 миллионов баррелей в день, который был накручен, и по которому не было реальной добычи, а во-вторых, они требовали, чтобы Россия сокращала в два раза больше чем саудиты. Благодаря же нашей достаточно твердой позиции переговорной мы вышли на то, что снижение будет паритетным и российское, и саудовское, и уровень саудовского снижения как и нашего будет на с 12 миллионов, а с 11 миллионов баррелей, и это достаточно хороший результат», — говорит он.

«Если же говорить о долгосрочных каких-то прогнозах, то сейчас мы видим, что есть некий шанс, есть некая вероятность, что может сформироваться своего рода новая структура, назовем его так условно, которую можно назвать «Большая тройка» нефтяной политики. Ну по аналогии с большой тройкой в Ялте, да, Сталин — Черчелль — Рузвельт, и в эту большую нефтяную тройку могут войти Россия, США и саудиты. Три крупнейших страны производителя, сейчас мы видели, что парадоксальным внешним образом Россия и США оказывали параллельное давление на Саудовскую Аравию, выступали своего рода союзниками вот по этой сделке и в дальнейшем долгосрочный успех всех этих решений, всех этих переговоров будет зависеть от того, насколько американцы и саудиты будут ответственно и транспарентно выполнять взятые на себя обязательства, а не снова выдвигать ультиматум, как мы видели много с их стороны за последние два месяца», — отметил Барабанов.

По его мнению, нужно еще подождать действительно встречу G20, которая пройдет сегодня, нужно доуломать Мексику, которая «решила продемонстрировать своего рода театр одного актера, да, показать, что она тоже что-то значит на нефтяном рынке, попытаться сорвать фактически столь сложным путем достигаемое соглашение ОПЕК+».

«Но действительно топор войны пока по крайней мере не зарыт, но чуть чуть прикопан и это благодаря, еще раз повторю, эффективным действиям России и государства, и государственных нефтяных компаний российских. мы фактически показали, что саудиты блефовали, что саудиты манипулировали ресурсами, что они просто вбросили на рынок все имеющиеся у них ресурсы, перенаправив их от НПЗ с переработки, с танкеров, с хранилищ в разных частях мира, и этот блеф не получился. Таким образом, надежда на нефтяной мир достаточно высока», — заметил Барабанов.

Для подъема цен нужны согласованные ограничения, честность в этом процессе и пополнение ресурсов, подчеркнул эксперт.

«Если все страны будут это делать, прежде всего сами США, ситуация начнет выправляться и цены на нефть приобретут с моей точки зрения достаточно устойчивую тенденцию к росту, — резюмировал Барабанов.