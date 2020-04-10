Новые гарантии Корпорации МСП обеспечат более доступное финансирование для бизнеса, пострадавшего от коронавируса

С 9 апреля 2020 года Корпорация МСП расширяет финансовую поддержку субъектов МСП в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19.

Новый финансовый продукт позволит субъектам МСП получить кредит в любом из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП по ставке 8,5% вне зависимости от отрасли компании и цели кредита. При этом в рамках новых антикризисных мер не применяются такие ранее обязательные требования к заемщикам как положительное значение чистых активов, отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля, отсутствие задолженности по уплате налогов и отсутствие задолженности перед персоналом. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП реализуется Корпорацией совместно с Центральным Банком России, ставка фондирования для банков в рамках программы составляет 4%.

Расширена возможность получения субъектом МСП гарантий по кредитам. Кредит банка-партнера с гарантийным обеспечением Корпорации МСП может быть направлен в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы, а также на выплаты текущих налогов и сборов. Для клиентов банков-партнёров допускается реструктуризации кредита под гарантию Корпорации МСП с возможностью отсрочки платежа сроком до 12 месяцев. Гарантийная поддержка Корпорации будет распространяться на финансирование сферы торговли, которая является одной из наиболее уязвимых в текущей ситуации. Для заемщиков-застройщиков, применяющих счета эскроу процедура получения кредита существенно упрощается.

«Идеология наших мер поддержки – дать возможность бизнесу переждать сложные времена. Принимаемые решения направлены на сохранение занятости в сфере МСП, поддержание доходов граждан. Мы понимаем, что за это время в экономике образуется достаточно большой объем убытков. Эти убытки придется распределять равномерно между предпринимателями, бюджетом, банками – между всеми участниками экономической деятельности. Возможность реструктуризации кредитов, отсрочка по многим платежам, фокусная поддержка наиболее уязвимых сегментов бизнеса – это комплексный подход, который даст предпринимателю передышку и позволит сохранить свой бизнес», - комментирует министр экономического развития Максим Решетников.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил: «Доступность финансирования для субъектов МСП в складывающихся экономических условиях является одним из ключевых факторов для продолжения их деятельности.

Требования по получению финансирования под гарантию Корпорации существенно упрощены, а условия обслуживания кредитов стали значительно более лояльными. Такие меры как часть общего антикризисного плана позволят минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса для компаний малого и среднего бизнеса».