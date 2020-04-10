Матвиенко предлагает разрешить совмещение удаленной и стационарной работы
Совмещение стационарной и удаленной работы следует закрепить на законодательном уровне, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда.
В настоящее время российское законодательство не позволяет сочетать дистанционную и стационарную работу, отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что такое положение «надо исправлять», в том числе, в государственной службе.
«Эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе..., а эффективностью его деятельности», – пишет спикер Совфеда.
По ее словам, введение новой нормы потребует пересмотра различных положений, определяющих отношения работника и работодателя. При этом следует воздержаться от практики жестких предписаний, подчеркивает Матвиенко.
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