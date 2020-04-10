Страны G20 могут сократить добычу нефти сверх квоты ОПЕК+
Министры стран G20 в ходе онлайн-конференции могут обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти сверх установленной квоты ОПЕК+, заседание продлится до 17.20 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Министры должны обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи. Все, что важно в энергетике сегодня — это нефть и сокращение ее добычи», — сказал источник.
Согласно повестке заседания, доклады о ситуации на нефтяном рынке должны представить глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА (Международное энергетическое агентство) Фатих Бирол. После их выступлений, возможно, речь пойдет о дополнительном соглашении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ОПЕК+ обсудят сокращение добычи нефти с Мексикой
— Мексика готова пойти на снижение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки