Страны G20 могут сократить добычу нефти сверх квоты ОПЕК+

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Министры стран G20 в ходе онлайн-конференции могут обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти сверх установленной квоты ОПЕК+, заседание продлится до 17.20 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Министры должны обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи. Все, что важно в энергетике сегодня — это нефть и сокращение ее добычи», — сказал источник.

Согласно повестке заседания, доклады о ситуации на нефтяном рынке должны представить глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА (Международное энергетическое агентство) Фатих Бирол. После их выступлений, возможно, речь пойдет о дополнительном соглашении.

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