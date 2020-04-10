Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал отвергнуть «сверхоптимистические» прогнозы по распространению коронавируса на территории России, сообщает РИА «Новости».

«Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов <...> был нами преодолен», — сказал зампред Совбеза на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 1/2: Законы коронавируса».

Он отметил, что отказаться от таких оценок нужно, чтобы «мы реально понимали объемы и масштабы» пандемии. Он добавил, что прогнозов по ситуации в мире существует уже достаточно.

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