Медведев допустил превращение удаленной работы в норму

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Ситуация с распространением коронавируса нового типа может способствовать превращению удаленной занятости из исключения в норму, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, пандемия коронавируса значительно изменит баланс прав работника и работодателя в трудовых отношениях. Кроме того, превращение дистанционной работы в норму будет способствовать изменению значения категории рабочего времени, а также возложит на работника ответственность за безопасность и комфорт рабочего места.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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