Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России
Более 30 мировых стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сложившаяся ситуация может помочь России выйти на международные рынки, отметил замглавы Минпромторга.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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