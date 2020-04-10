Более 30 стран нуждаются в поставках ИВЛ из России

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Более 30 мировых стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сложившаяся ситуация может помочь России выйти на международные рынки, отметил замглавы Минпромторга.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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