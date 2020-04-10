Российские предприятия увеличат объемы выпуска медтехники в 30 раз
Российские предприятия нарастят выпуск медицинской техники в десятки раз в ближайшие три месяца на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
За апрель производство будет увеличено в восемь раз, за май – в 25 раз и за за июнь – в 30 раз, отметил замглавы Минпромторга.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия производит большую часть рекомендованных лекарств от коронавируса
— Мантуров: РФ в середине апреля будет выпускать 4 млн масок в сутки
— Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц