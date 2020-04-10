Мексика готова пойти на снижение добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
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Министр энергетики Мексики Росио Нахле написал на своей странице в Twitter, что государство готово сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки.
Так, с 1,781 миллиона баррелей Максика готова понизить добычу до 1,681 миллиона баррелей в сутки.
До этого сообщалось о том, что участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.