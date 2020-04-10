Трамп заявил, что коронавирус обрушил энергорынок на 40%

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефтепродукты обрушился на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер выразил сожаление насчет того, что теперь американские власти вынуждены складировать «миллионы баррелей» нефти.

«Мы отводим огромные емкости для хранения, потому что нефть сегодня не продается. Вирус обрушил рынок на 40%», — сказал Трамп.

Он также отметил, что США заинтересованы в увеличении цен на нефть с сегодняшних $25 за баррель, которая устанавливается для американских производителей.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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