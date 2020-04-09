Генсек ОПЕК: свободные хранилища нефти в мире заполнятся к маю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/12992833/AP_09121309995-pic905-895x505-46448.jpg">

ОПЕК ожидает, что свободные мощности для хранения углеводородов в мире иссякнут к началу мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генсека организации Мухаммеда Баркиндо.

«Запасы нефти в мире могут вырасти еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному заполнению хранилищ в течение мая», — сказал он на онлайн-конференции ОПЕК+.

Он отметил «ужасающий» переизбыток нефти на мировых рынках, что может отразиться на стабильности экономики всей планеты.

«Разрыв спроса и предложения ужасает, прогнозные объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше», — сказал генсек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Reuters узнал о новой нефтяной сделке между Москвой и Эр-Риядом

— Цена Brent растет на 10% на фоне соглашения о сокращении добычи нефти

— ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки