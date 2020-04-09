Генсек ОПЕК: свободные хранилища нефти в мире заполнятся к маю
ОПЕК ожидает, что свободные мощности для хранения углеводородов в мире иссякнут к началу мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генсека организации Мухаммеда Баркиндо.
«Запасы нефти в мире могут вырасти еще на 1,3 млрд баррелей, что приведет к полному заполнению хранилищ в течение мая», — сказал он на онлайн-конференции ОПЕК+.
Он отметил «ужасающий» переизбыток нефти на мировых рынках, что может отразиться на стабильности экономики всей планеты.
«Разрыв спроса и предложения ужасает, прогнозные объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше», — сказал генсек.
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