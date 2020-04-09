Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

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Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК.

По словам источника, России необходимо пойти на большее сокращение, однако о какой именно величине идет речь, не уточняется.

Другие информаторы отметили, что стороны пока не достигли договоренности по базовому уровню. По их словам, Саудовская Аравия готова снижать только от 12,3 млн баррелей в сутки.

До этого сообщалось о том, что участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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