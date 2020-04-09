Украина вводит пошлину на импорт российского угля
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Украина с 15 апреля вводит спецпошлину в размере 65% на импорт угля из России, сообщается на сайте украинского правительства.
Исключение составят антрацит, уголь для металлургии и для производства электроэнергии и тепла.
18 марта кабмин Украины на заседании сообщил о планах ввести дополнительную спецпошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России. В опубликованном постановлении электроэнергия не упоминается.
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