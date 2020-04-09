Минсельхоз: запасов гречки в России хватит до урожая следующего года
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Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов рассказал о запасах гречихи в стране, передает ТАСС.
По словам Хатуова, по состоянию на сегодняшний день остатки гречихи, из которой делают гречневую крупу, у российских аграриев составляют не менее 300 тыс. тонн.
Он утверждает, что этих запасов хватит до урожая следующего года.
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