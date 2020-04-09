МСП Банк совместно с ВЭБ.РФ продолжает поддерживать развитие современной городской экономики

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, продолжает оказывать кредитную поддержку субъектам МСП в приоритетных отраслях российской экономики. Так, банк обеспечил предоставление очередных 300 млн рублей субъектам МСП на финансирование проектов в сфере развития современной городской экономики и комфортной городской среды в рамках предоставленной ВЭБ.РФ кредитной линии под поручительство Корпорации МСП.

Финансовую поддержку получили различные городские проекты. Например, в Тюмени на средства МСП Банка будет создан крупный фитнес-центр. На территории Екатеринбурга в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены детские и спортивные площадки во дворах, а в Самаре внедрены компоненты системы «умного города».

Всего по данным на 31 марта 2020 года за счет средств предоставленной ВЭБ.РФ кредитной линии МСП Банк выдал кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей по средней ставке 8,12% годовых.

Для поддержки проектов в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды МСП Банк создал специальный кредитный продукт «Городская экономика и комфортная городская среда». Условиями продукта предусмотрено финансирование проектов в 11 приоритетных отраслях, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, комплексное развитие и благоустройство городской территории и создание культурно-досуговой и социальной инфраструктуры.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова отметила: «В складывающей ситуации именно малые и средние предприятия находятся в фокусе особого внимания организации развития. Мы продолжаем ранее начатые программы, а также предлагаем новые меры поддержки. Особенно важно сохранить инвестиционную активность таких предприятий и поддержать проекты, которые повысят качество жизни миллионов людей в российских городах».