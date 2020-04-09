Россия готова пойти на сокращение добычи нефти

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Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минэнерго России.

При этом не уточняется, о каких объемах снижения идет речь.

Однако принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к Минэнерго источник пишет, что Россия хочет, чтобы к ОПЕК+ присоединились государства, суммарная добыча которых составит 70 млн баррелей в сутки. В частности, речь идет о США, Бразилии, Норвегии, Канаде, Мексике и других странах.

По словам источника, Россия пойдет на сокращение производства пропорционально своей доле в общей добыче, а также с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки. По подсчетам издания, речь идет примерно о примерно 1,6 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.