Bloomberg: ущерб мировой экономике из-за коронавируса составит более $5 трлн

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Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения COVID-19 составит свыше $5 трлн в течение двух лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты банков Уолл-стрит.

В агентстве обратили внимание на то, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение вируса вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

Эксперты прогнозируют, что спад будет кратковременным, однако экономикам потребуется как минимум два года, чтобы вернутся к докризисным показателям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.