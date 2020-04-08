Абызов женился в СИЗО во время карантина

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уведомил, что экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов сыграл свадьбу в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что бывший министр подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой. У пары также имеется сын.

«Члены ОНК посетили Абызова и выяснили, что он женился 25 марта в СИЗО «Лефортово»», — сказал Мельников.

До этого ФСИН ввела временный запрет на свидания с заключенными в СИЗО и колониях в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и по ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).

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