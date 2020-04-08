Фонд «Цифровая долина Сочи» передал сочинским врачам 800 защитных комбинезонов

Фонд «Цифровая долина Сочи» на свои средства закупил и передал горадминистрации Сочи 800 защитных комбинезонов, позволяющих врачам работать с инфицированными коронавирусом без риска заражения.

В комбинезоне именно такой модели появился недавно не телеэкранах глава российского государства во время посещения инфекционной больницы в Коммунарке.

«В условиях, когда весь мир противостоит инфекции Covid-19, немыслимо оставаться безучастным, - заявил председатель совета Фонда «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин. - В авангарде борьбы с вирусом находятся врачи, труд которых сейчас по-настоящему героический».

От хорошего самочувствия каждого врача, каждой медсестры в прямом смысле слова зависят сотни человеческих жизней, подчеркнул он.

«Я решил, что Фонд «Цифровая долина Сочи» должен оказать адресную помощь именно медицинским работникам, — отметил Антон Немкин. Чем лучше они будут защищены от инфекции, тем более эффективными будут результаты их работы.

Инвесторы не ограничились простой закупкой защитной экипировки. В настоящее время «Цифровая долина Сочи» занимается разработками IT-продуктов и решений в том числе для цифровизации системы здравоохранения.

Эксперты отмечают, что несмотря на все сложности отечественное бизнес-сообщество активно противостоит коронавирусу, показывая личный пример тем своим коллегам, кто пока еще не подключился к ликвидации эпидемии.

Есть и много других примеров, когда бизнес отозвался на вызов, который поставила перед страной пандемия коронавируса.

Так, фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» направил полностью оснащенные машины «скорой помощи» и медицинские средства индивидуальной защиты 12 городам России.

Кроме того, он снял серию видеороликов, в которых врачи и ученые доступным каждому языком отвечают на самые распространенные вопросы о коронавирусе.

А в Иркутской области Дерипаска намерен принять участие в строительстве новых инфекционных отделений больниц. Одно из них появится в Братске, другое — в Тайшете, а третье — в самом Иркутске. В общей сложности новые отделения смогут вместить 160 пациентов.

Одна из крупнейших отечественных золотодобывающих компаний - «Полюс» - создала специальный фонд борьбы с коронавирусом на Дальнем Востоке. На средства из этого фонда закупаются медикаменты и оборудование для местных больниц.

Также «Полюс» передал медикам 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые являются наиболее востребованными при тяжелых формах течения болезни.