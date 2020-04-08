ВТО: мировая экономика восстановится в 2021 году, если взять пандемию под контроль

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Мировая торговля восстановится в 2021 году, если страны возьмут коронавирус под контроль в ближайшее время, пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора ВТО Роберто Азеведо.

«Наши экономисты полагают, что если пандемия будет взята под контроль относительно скоро и будет внедрена правильная линия поведения, торговля и мощности могут вернуться на почти докризисную траекторию уже в 2021 году», — сказал Азеведо.

Он добавил, что организация рассматривает и другие сценарии развития ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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