Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя
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Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нельзя останавливать экономику. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России.
«Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах», — сказал российский лидер.
Он добавил, что нужно обращать внимание на реальную обстановку.
Путин отметил, что необходимо осознавать, к какому урону и «разрушительным последствиям» это может привести.
Ранее Путин назвал неотложную задачу всех регионов.
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