Путин предложил ввести отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

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Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
Обращение президента России Владимира Путина, 02 апреля 2020 года
«Первый канал»

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по уплатам в страховые фонды и всем налогам для малого и среднего бизнеса.

При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы задолженность можно было потом гасить с отсрочкой.

«Специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил Путин.