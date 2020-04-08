Путин предложил ввести отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по уплатам в страховые фонды и всем налогам для малого и среднего бизнеса.

При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы задолженность можно было потом гасить с отсрочкой.

«Специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — заявил Путин.