Названа зарплата курьеров во время пандемии COVID-19

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Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервисы по поиску работы и подбору персонала.

Так, профессия курьера в марте вошла в десятку самых востребованных, спрос на нее вырос на 29%.

Это связано с введенным режимом самоизоляции и возросшей популярностью курьерских услуг.

Однако показатель в 110-150 тыс. является лишь максимальной «вилкой». До этого она составляла 95-150 тыс. рублей. Больших перемен в зарплатных предложениях нет — средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тыс. рублей до 63,5 тыс. рублей за месяц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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