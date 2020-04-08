Reuters: сенаторы США обсудят с Саудовской Аравией рынок нефти 11 апреля

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Сенаторы США обсудят стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии 11 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, речь идет о сенаторах из республиканской партии Кевине Крамере и Дэне Салливане. Они ранее предлагали приостановить военную помощь США Саудовской Аравии, если Эр-Рияд откажется сокращать добычу нефти.

Отмечается, что переговоры пройдут в дистанционном режиме. Вопросы, которые будут подниматься при обсуждении, источник не уточнил.

Сенаторы проведут беседу саудовскими официальными лицами через два дня после запланированной встречи ОПЕК +, на которой Саудовская Аравия и Россия, как ожидается, согласятся на сокращение нефтедобычи.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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— Источник: страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи нефти с мая до конца июля