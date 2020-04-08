Die Welt: наступает конец эпохи глобализации в экономике

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Почти половина всех фирм из-за пандемии коронавируса сменит своих поставщиков на внутренних рынках, что приведет к концу глобализации в нынешнем виде. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt, со ссылкой на опрос, проведенный консалтинговым обществом EY по всему миру.

Особенно ярким примером издание называет медицинские маски. В этой сфере почти весь мир зависит от Китая, так как там находится большая часть производства. Отмечается, что многие политики и экономисты призывают предпринять шаги, чтобы сократить такую зависимость.

По данным издания, большое количество предприятий по всему миру уже меняют схемы поставок. Это касается как сферы медицины, так и других отраслей промышленности. Так, в ближайшие годы произойдет частичный уход от глобализации, что приведет к росту инфляции.

Газета считает, что в будущем решающим аргументом при выборе поставщика будет не один уровень расходов, а надежность и непрерывность поставок.

Опрос проводился среди 2,9 тыс. руководителей предприятий по всему миру.