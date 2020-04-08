Менеджеры «Крымэнерго» задержаны по подозрению в мошенничестве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/857/12035857/Depositphotos_145486763_l-2015-pic905-895x505-67712.jpg">

Заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора задержаны по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По данным СК, задержанные вступили в преступный сговор для того, чтобы получать деньги с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

Менеджеров энергокомпании взяли с поличным при получении взятки в размере 300 тыс. руб. за содействие в ускоренном получении техусловий и заключении договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Политолог арестован за мошенничество на 16 млн рублей в Петербурге

— Похитил деньги подчиненных: в Кургане арестован замглавы УМВД

— Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество