Менеджеры «Крымэнерго» задержаны по подозрению в мошенничестве
Заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора задержаны по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По данным СК, задержанные вступили в преступный сговор для того, чтобы получать деньги с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.
Менеджеров энергокомпании взяли с поличным при получении взятки в размере 300 тыс. руб. за содействие в ускоренном получении техусловий и заключении договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго».
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