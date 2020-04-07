Известный финансист дал прогноз развития российской экономики

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров для «Газеты.Ru» рассказал о позитивных и умеренно позитивных сценариях развития ситуации в российской экономике.

«Если карантинные меры в России и в других крупнейших экономиках мира не продлятся более 1-1,5 месяцев, нас ждет достаточно быстрое возвращение на траекторию экономического роста. Рост российского ВВП на 2,3% в январе-феврале дает некоторый запас прочности для прогноза по всему 2020 году», — считает эксперт.

Если же карантинные меры в крупнейших экономиках мира будут сняты до лета, то после очень плохого второго квартала Россию ждет постепенное восстановление.

«Спад российской экономики по итогам года будет весьма умеренным – в районе 1-2%, а в следующем году уже будет рост и в годовом выражении. Умеренная девальвация рубля окажет поддержку российским экспортерам и будет стимулировать импортозамещение. Накопленные резервы обеспечат стабильное исполнение бюджета и финансирование антикризисных мер, что тоже окажет поддержку экономике», — добавил он.

Однако это, по словам Назарова, наиболее оптимистичный сценарий — затягивание карантинных мер в Европе и США или вторая волна эпидемии в Китае могут его перечеркнуть.

«Вместе с тем, пока власти во многих странах, затронутых эпидемией коронавируса, настроены на прохождение пика в ближайшие две недели, а признаков второй волны эпидемии в Китае пока нет», — подытожил финансист.