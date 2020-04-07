Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до трех лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Указ предусматривает ежемесячные выплаты семьям с детьми в период с апреля по июнь 2020 года. Размер выплат составит 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Получить пособие могут лица, имеющие право на государственную поддержку, при условии, что это право у них появилось до 1 июля 2020 года.

Обратиться за назначением ежемесячных выплат можно до 1 октября 2020 года, отмечается в указе. При этом выплаты не будут учитываться в составе доходов семей при назначении других поддерживающих мер.

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