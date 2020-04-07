Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
close
Федеральная антимонопольная служба предложила повысить цены на газ для населения на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
В 2019 году цена голубого топлива выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме оценили данные о возможном росте цен на бензин
— В ФАС объяснили подорожание имбиря и чеснока
— ФАС опровергает согласование повышения закупочных цен на продукты