Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

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Федеральная антимонопольная служба предложила повысить цены на газ для населения на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.

В 2019 году цена голубого топлива выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.

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