Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса

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Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5–20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз».

Так, торговые сети уже осведомлены об этом, однако не исключена перемена ситуации в ближайшие две недели.

Отмечается, что подорожание затронет товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений в бизнесе, к которым привел коронавирус. Так, подняться могут цены на кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и рыбу.

Как сообщается, подорожание произойдет не резко, а постепенно — в два этапа. При этом сами торговые сети стремятся сдерживать увеличение цен на товары.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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